Sertavul Geçidi Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Sertavul Geçidi Ulaşıma Açıldı

Mersin'de kar nedeniyle kapanan Sertavul Geçidi, yoğun çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.

25.11.2024 15:48
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Mersin'de kar ve tipi nedeniyle kapanan Sertavul Geçidi ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Mersin ile Karaman'ı sınırında, Orta Toros Dağlarında, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, dün başlayan ve bir gün boyunca devam eden kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan geçidinin açılması için ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu bugün geçit ulaşıma açıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sertavul Geçidi Ulaşıma Açıldı - Son Dakika

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