Sertavul Geçidi Ulaşıma Açıldı

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Mersin'de kar ve tipi nedeniyle kapanan Sertavul Geçidi ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Mersin ile Karaman'ı sınırında, Orta Toros Dağlarında, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, dün başlayan ve bir gün boyunca devam eden kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan geçidinin açılması için ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu bugün geçit ulaşıma açıldı. - MERSİN