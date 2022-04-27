Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi

27.04.2022 16:38
Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren TOGEM, Ramazan Bayramı öncesi Adıyaman Safvan Sevgi Evlerinde kalan 30 çocuğa giyim desteğinde bulundu.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren TOGEM, Ramazan Bayramı öncesi Adıyaman Safvan Sevgi Evlerinde kalan 30 çocuğa giyim desteğinde bulundu.

Gerçekleştirilen destekle ilgili konuşan yetkililer, Adıyaman Safvan Sevgi Evlerinde kalan 7'si erkek, 23'ü kız olmak üzere 30 çocuğa belediyenin hayır çarşısından bayramlık hediye ettiklerini dile getirdi.

Çocuklar ve sevgi evleri yetkilileri de desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi
Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi

YORUMLAR
500
Gürpınar Belediyesinden bayram temizliği Gürpınar Belediyesinden bayram temizliği Beyşehir'de zabıtadan fırın denetimi Beyşehir'de zabıtadan fırın denetimi

Ramazan Bayramı, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:52 Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:45:26. #1.13#
SON DAKİKA: Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement