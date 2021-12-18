Sevgi ve merhamet timi kuruldu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, Düzce'de gençler arasında sevgi ve merhamet timi kurdu. Gençler, yaşlıları ziyaret ederek kültür araştırması yapacak.

Düzce'de farkındalık çalışmaları ile adından sıklıkla söz ettiren Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, sevgi ve merhamet timi kurdu. Gönüllü gençlerden oluşturulan sevgi ve merhamet timi yaşlı bireyleri ziyaret edecek. Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizle oluşturduğumuz Sevgi ve Merhamet Timimiz ile birlikte Melek teyzemizi ziyaret ettik. Eski Çilimli'ye, unutulan adetlerimize, komşuluğa, dayanışmaya dair çok şeyler öğrendik. Her zaman yanında olduğumuzu, bir ihtiyacı olduğunda koşacağımızı bilmesini istedik" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE