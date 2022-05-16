'Sevgi Yolu' Halk Eğitim Merkezine renk kattı - Son Dakika
Üye Girişi

'Sevgi Yolu' Halk Eğitim Merkezine renk kattı

16.05.2022 21:50

'Sevgi Yolu' Halk Eğitim Merkezine renk kattı İzmir'in Aliağa ilçesi Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde, özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler ve onlara destek veren öğretmeleri tarafından 'Sevgi Yolu' oluşturuldu.

'Sevgi Yolu' Halk Eğitim Merkezine renk kattı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesi Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde, özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler ve onlara destek veren öğretmeleri tarafından 'Sevgi Yolu' oluşturuldu. Bir koridorda oluşturulan yol, Halk Eğitim Merkezine renk kattı.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüpraş Halk Eğitim Merkezinin özel eğitim gereksinimi olan öğrencileri ve onlara destek veren öğretmenleri merkez binasının bir koridorunda 'Sevgi yolu' oluşturdu. Atık ve geri dönüşüm malzemeleri ile eserler oluşturan öğretmen ve öğrencilerinin oluşturduğu yol Hak Eğitim Merkezi koridoruna rengarenk bir görünüm kazandırdı. Çalışmalara katılan özel öğrenciler duvarları boyarken ve atık geri dönüşüm malzemelerinden kukla yaparken çok mutlu olduklarını ve öğretmenlerinin de kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.

"Koridorumuzun duvarları rengarenk oldu"'

Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler ve öğretmenleri tarafından oluşturulan 'Sevgili Yolu'nun, 1,5 aylık çalışmalar sonucunda ortaya çıktığını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebru Yılmaz, "Kurumumuzda kayıtlı olan engelli öğrencilerimiz ile birlikte bir sevgi koridoru oluşturalım dedik. Kurumumuzun alt katında yer alan atölyelerimizin bulunduğu koridoru değerlendirerek bir 'Sevgi Yolu' oluşturduk. Aylardır öğrencilerimiz bu sevgi yolu için çalışmalar gerçekleştirerek ellerinden geleni yaptılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çünkü büyük sabır ve özveri ile çalıştılar. 9 öğrencimiz ile birlikte bir buçuk ay gibi kısa bir sürede çalışmalarını yaptılar. Atık ve geri dönüşüm malzemelerini de değerlendirdiler. Özel öğrencilerimizin sevgi ile yaptıkları atık malzemelerden oluşan ürünler, koridorumuzun duvarlarını rengarenk yaptı" dedi.

Sevgi Yolu'nun açılış kurdelesini kesen Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz ise "Engeli öğrencilerimiz hayatın her safhasında olduğu gibi burada da kendileri üretiyorlar. Atık malzemeleri değerlendirerek güzel çalışmalar gerçekleştirdiler. Bu sayede öğrencilerimiz el yeteneklerini de geliştirmiş oluyor ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü faaliyetlerini destekliyor, önemsiyoruz. Hayatımızın her alanında sabahtan akşama kadar bizlerle beraberler. Bizlerde gönüllü olarak kendilerini her zaman destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Sevgi Yolu' Halk Eğitim Merkezine renk kattı
'Sevgi Yolu' Halk Eğitim Merkezine renk kattı
'Sevgi Yolu' Halk Eğitim Merkezine renk kattı
'Sevgi Yolu' Halk Eğitim Merkezine renk kattı

YORUMLAR
500
İzmir'de Öğretmenler, Meslektaşlarının Darp Edilmesini Okul Önünde Protesto Etti İzmir'de Öğretmenler, Meslektaşlarının Darp Edilmesini Okul Önünde Protesto Etti Meşe ağaçlarını kesen şahsa suçüstü Meşe ağaçlarını kesen şahsa suçüstü

milli eğitim bakanlığı, Tüpraş, Aliağa, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Sevgi Yolu' Halk Eğitim Merkezine renk kattı - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
21:15 Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 22:00:23. #1.12#
SON DAKİKA: 'Sevgi Yolu' Halk Eğitim Merkezine renk kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement