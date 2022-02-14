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Sevgililer Günü baloncuların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Sevgililer Günü baloncuların yüzünü güldürdü

14.02.2022 15:05
Sevgililer Günü baloncuların yüzünü güldürdü

Eskişehir'de, Sevgililer Günü'nün gelmesi kalpli balon satıcılarına yaradı.

Eskişehir'de, Sevgililer Günü'nün gelmesi kalpli balon satıcılarına yaradı.

Sevgililer Günü'ne özel kalpli balon satın alan çiftler, baloncuların işlerini arttırdı. Birçok çift sevgilisine kalp şeklinde uçan balon hediye etti. Öte yandan sokakta seyyar halinde satılan kalp şeklindeki uçan balonlar güzel görüntüler oluşturdu. Eskişehir'de kalpli balon satıcısı Murat Ezentaş, satış konusunda beklentilerinin iyi yönde olduğunu belirtti. Ezentaş,"Kalpli balonlarımızı daha önceden diğer balonlarla beraber karışık olarak satıyorduk. Sevgililer Günü olduğu için hem 'seni seviyorum' yazan kalpli balonlardan hem de diğer balonlardan daha fazla aldık. Sevgililer gününde özellikle gençlere bu balonlardan satıyoruz. Şu saatte kadar kadınlardan ve erkeklerden birçok balon satın alan oldu. Sevgililer birbirlerine alıyorlar çok da hoşlarına gidiyor. Satış konusunda beklentimiz iyi yönde. Kalpli balonlarımızın ve diğer balonlarımızın fiyatı 20 lira" dedi. - ESKİŞEHİR

Sevgililer Günü baloncuların yüzünü güldürdü
Sevgililer Günü baloncuların yüzünü güldürdü

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Sevgililer Günü, Eskişehir, Kalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sevgililer Günü baloncuların yüzünü güldürdü - Son Dakika


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