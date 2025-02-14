Sevgilisine Solmayacak Gül Yapan Genç - Son Dakika
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Sevgilisine Solmayacak Gül Yapan Genç

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Kütahya'da bir genç, nişanlısına 14 Şubat hediyesi olarak solmayacak gül yaptı.

14.02.2025 14:07
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Sevgilisine solmayacak gül hazırladı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir genç nişanlısına solmayacak gül yaptı.

Tavşanlı ilçesi Durak mahallesinde kesim motoru tamiri işyeri bulunan Osman Nuri Özata, nişanlısı Emine isminde kız için sevgililer gününe özel kendi elleriyle solmayacak gül yaptı.

Osman Nuri Özata yaptığı sevgililer gününe özel gül için; " Nişanlıma 14 Şubat hediyesi olarak solmaz, yaşlanmaz, bozulmaz bir gül yapmak istedim. O da çok güzel oldu. Kendi el emeğim göz nurum. Demirden, ahşaptan, isimleri ve her şeyi kendim yaptım. Canlı çiçek almayı seviyorum. Ancak onlar bir müddet sonra soluyor, ama bu solmayacak. " diyerek nişanlısının da beğeneceğini umduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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