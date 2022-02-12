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Şeyh Şamil Bursa'da anıldı - Son Dakika

Şeyh Şamil Bursa'da anıldı

12.02.2022 10:07
Şeyh Şamil Bursa'da anıldı

Dağıstan'ın simge isimlerinden İmam Şeyh Şamil'in vefatının sene-i devriyesinde Bursa'da mevlit okutuldu.

Dağıstan'ın simge isimlerinden İmam Şeyh Şamil'in vefatının sene-i devriyesinde Bursa'da mevlit okutuldu.

Merve Camii'nde okutulan mevlide 22.Dönem Bursa Milletvekili Faruk Ambarcıoğlu, Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Ak Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Setanay Yüksel Olguner, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Balıkesir, Yalova Dağıstan Derneklerinden ve Dağıstan Cumhuriyetinden misafirler katıldı.

Bursa Dağıstan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Kor, "Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin amblemi kartaldır. Kafkas savaşlarından söz edildiğinde dünya devletlerinin bildiği Kafkas kartalı, Dağıstan arslanı büyük lider Şeyh Şamil'dir. Dağıstan Kültür ve Dayanışma Dernekleri olarak İmam Şeyh Şamil'i torunları unutmasın diye her yıl sene-i devriyesinde mevlit okutuyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - BURSA

Şeyh Şamil Bursa'da anıldı
Şeyh Şamil Bursa'da anıldı

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Milletvekili, Şeyh Şamil, AK Parti, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şeyh Şamil Bursa'da anıldı - Son Dakika


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