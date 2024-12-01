Seyit Onbaşı 85. Yılında Anıldı

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Çanakkale Deniz Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'ı (Koca Seyit) vefatının 85'inci yılında Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Çanakkale Kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı için kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde yapılan tören, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Anma programına katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Seyit Onbaşı ve tüm Çanakkale kahramanları, yalnızca silahlarıyla değil, kararlılıklarıyla, azimleriyle, fedakarlıklarıyla milli ve manevi değerleriyle bu savaşı kazanmışlardır. Bizler, onların cesaretinden ilham alarak, ülkemizin huzuru ve barışı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu milletin onurunu sırtlayan Koca Seyit'i ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, şükranla anıyorum" dedi.

Anma programına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Havran Kaymakamı Enver Özderin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR