SGK heyetinden Vali Tutulmaz'a ziyaret - Son Dakika
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SGK heyetinden Vali Tutulmaz'a ziyaret

16.05.2022 11:50
SGK heyetinden Vali Tutulmaz'a ziyaret

Zonguldak'ta Sosyal Güvenlik haftası kutlamaları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)İl Müdürü Erkin Avcı ve kurum çalışanları Vali Mustafa Tutulmaz'la biraya geldi.

Zonguldak'ta Sosyal Güvenlik haftası kutlamaları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)İl Müdürü Erkin Avcı ve kurum çalışanları Vali Mustafa Tutulmaz'la biraya geldi.

Zonguldak Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)İl Müdürü Erkin Avcı ve kurum çalışanları sosyal güvenlik haftası kutlamaları çerçevesinde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)İl Müdürü Erkin Avcı ve kurum çalışanları, Vali Mustafa Tutulmaz'a günün anısına çiçek takdim etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Mustafa Tutulmaz, "Sosyal güvenlik son yüz yılın en önemli uygulamalarından birisi hem çalışırken hem de çalıştıktan sonra kendilerini güvende hissedebilmeleri için sosyal güvenlik kurumunun çatısı altında o güveni buluyorlar. Bugüne kadar genelde ülkemizde vatandaşlarımız sosyal güvenlik kurumunun çalışmalarından, veriminden memnun kendilerine bugün vesilesi ile teşekkür ediyoruz, çalışmalarında başarılar diliyoruz"dedi.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

SGK heyetinden Vali Tutulmaz'a ziyaret
SGK heyetinden Vali Tutulmaz'a ziyaret
SGK heyetinden Vali Tutulmaz'a ziyaret

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SGK heyetinden Vali Tutulmaz'a ziyaret - Son Dakika


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