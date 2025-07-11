Sıcak Havalarda Esnaf Zorlanıyor

Eskişehir'de aşçılık yapan Yücel Sivrican, sıcak havaların bunaltıcı etkisini azaltmak için soğuk meşrubatlar tükettiğini ve teri için havlu kullandığını söyledi.

Termometrelerin 40'lı dereceleri göstermesi ile birlikte sıcak ortamlarda çalışan esnaf için çalışma şartları zorlayıcı hale geldi. Özellikle yüksek ısı altında çalışanlar gün boyunca serin kalabilmek adına farklı yöntemlere yöneldi. Esnaf, sıcak havayla başa çıkmak için klima, soğuk içecekler ve havlu gibi araçlardan faydalanıyor.

"Sıcaklardan dolayı terlediğim için havluyla dolaşıyorum"

Eskişehir'de bir lokantada aşçılık yapan Yücel Sivrican da bu yöntemleri uygulayanlar arasında yer alıyor. Sıcak havalarda bolca soğuk meşrubat tükettiğini belirten Sivrican, "Klima ve soğuk meşrubatlarla kendimi serinletmeye çalışıyorum. Sıcaklardan dolayı terlediğim için havluyla dolaşıyorum, terimi o şekilde siliyorum" dedi.

Yücel Sivrican, gün içinde vatandaşlardan yaptığı işin zorluğunu ifade eden ve moral verici sözler duyduğunu belirterek, dışarıda bulunanlara zamanlarını gölgede geçirmelerini ve serin kalmaya özen göstermelerini tavsiye etti. - ESKİŞEHİR