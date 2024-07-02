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Sıcaklar Egeli kadınları yıldırmıyor

Aydın'da kadınların biber mesaisi başladı

AYDIN - Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da kadınların biber mesaisi başlarken, güneşin altında tarlada çapalama yapan kadınları sıcaklar yıldırmıyor.

Önemli tarım kenti Aydın'da çiftçiler tarlalara inerken, kadınların da biber mesaisi başladı. Koçarlı'da biber tarlalarında çapalama işlemlerine başlayan kadınlar, bir yandan yabani otları temizliyor bir yandan da biberleri hasada hazırlıyor. Zaman zaman 45 dereceyi bulan sıcaklık Egeli kadınları yıldırmazken, yevmiye usulü çalışan Aydınlı kadınlar, güneşin altında ekmek paralarını kazanıyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlaya geldiklerini söyleyen 68 yaşındaki Nermin Çetin; "Biber çapalıyoruz. Yabani otları temizliyoruz. Biberlerin arasında ne kadar yabani ot varsa temizliyoruz. Zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Zor, kolay çalışıyoruz. İhtiyaç var. Sıcak da olsa ekmeğimizi kendimiz kazanıp yiyoruz" dedi.

Öğle sıcağına kalmadan bıraktıklarını ifade eden biber üreticisi Sadık Aslan; "Sabah serinlikte başlıyoruz. Sıcak günlerde saat 13.00'de bırakıyoruz. Sabah 06.00'da başlıyoruz. Saat 10.00'da yarım saat yemek molası veriyoruz. Bugün bitirdik yarın sabah bir daha gelip çapalamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.