Yerel

Sıcaktan bunalan güvercinlerin banyo keyfi

BURSA - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Bursa'da, güvercinlerin banyo keyfini görenlerin içi serinledi.

Sıcak havalardan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir esnaf, sıcaktan bunalan güvercinlerin imdadına yetişti. Meydanda bulunan çeşmeye hortum takan esnaf, kuşlara su tutarak serinletti. Buz gibi suyun altında rahatlamaya çalışan güvercinlerin kanatlarını kaldırıp çırpınması renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklıklarından hayvanların da çok etkilendiğini belirten vatandaş, "Burada güvercinlerin serinlemesi için elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen günde 2 defa olmak üzere sabah ve akşam saatlerinde güvercinleri serinletiyorum. Yem alıyorum onların yeterli beslenmelerini de sağlıyorum. Serinlerken güvercinlerin hareketlerini izlemek gerçekten zevkli. Onlar serinleyince bizimde içimiz rahatlıyor" ifadelerini kullandı.