Siirt Sucuğuna Yoğun İlgi

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Siirt'te, koyun etinden yapılan ve kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden olan doğal sucuklar yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Kış mevsiminde Siirt'te sofraların vazgeçilmezi olan sucuklar, Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralarda da yer buluyor. Sucuğun, kilosunun bin lira olduğunu belirten kasap İdris Erkoyuncu, Siirt sucuğunu diğer sucuklardan ayıran özelliğin içine konulan soğan olduğunu belirtti. Erkoyuncu, "Siirt'in yaylarında yetişen koyun etinden yapılıyor. Sucuklara vatandaşlarımızın yoğun talep ve ilgisi var. Siirtli vatandaşlar çok seviyor. İstanbul'a, Yalova'ya, Bursa'ya çok gönderdiğimiz oluyor. Diğer sucuklardan ayıran önemli özelliği kesinlikle koyun eti olmasıdır. Danan eti kullanmıyoruz. Diğer illerde yapılan sucuklar genelde dana etinden yapılıyor, sarımsaklı ve bol baharatlı oluyor. Bunda yoğun baharat yok. Acısız isteyenler var, acılı isteyenler var. Bunları biz kendimiz siparişe göre hazırlıyoruz. Siirt sucuğunun bir başka özelliği de soğuk havada asılı halde kuruyor olmasıdır. Fabrikasyon değil, fırınlama olayı yok bunlarda. Sucuklar yazın olmaz. Yazın sıcak havadan ve güneşten dolayı bozulur. Bunlar serin ve sert havayı seviyor" dedi.

Müşteri Yunus Berber ise "Her zaman 3-4 kilo alıyoruz. Siirt sucuğunun tadı vazgeçilmezdir. Başka illerde yapılan sucuklara göre daha lezzetli ve daha organiktir. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu. - SİİRT