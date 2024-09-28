Silahlı Çocuk Gözaltına Alındı

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Aracına yaptırdığı kaplamayı test etti, sonuç tam bir hüsran

Elinde silahla gezen 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

ÇORUM - Çorum'da elinde silahla gezen bir çocuk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cemilbey caddesi üzerinde bir çocuğun elinde silahla gezdiğini gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Yunus timlerinin yaptıkları kontrolde, 15 yaşındaki N. K.'nın üzerinde yaptıkları aramada silah olduğunu tespit etti.

Şüpheli N. K. Adli işlemler yapılmak üzere gerekli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.