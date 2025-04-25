Silivri\'de Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmaları Değerlendirildi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İstanbul Valisi Davut Gül'e depremin ardından çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'dan, ilçede meydana gelen depremler sonrası yürütülen afet yönetimi ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, ilçedeki yardım süreçleri ve kurumlar arası iş birliğinin etkinliği detaylı bir şekilde ele alındı. Vali Gül, bu şiddetteki bir depremde alınabilecek en iyi sonuç olduğunu kaydetti. Eksiklerin kısa sürede tamamlanması gerektiğini açıklayan Vali Gül, şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş olsun, Rabbim tekrarından korusun. Bu şiddetteki bir depremde olabilecek en iyi sonuç. Binalar çökmedi, İstanbul'un verilmiş sadakası varmış. Bizim de buradan ders çıkartıp eksiğimizi gediğimizi bundan sonraki süreçte tamamlamamız lazım."

Afet Koordinasyon Merkezi hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Gül, "Buraya yine gelmiştik gerçekten afette kullanılabilecek güzel bir yer olmuş" dedi.

Toplantıda konuşan Başkan Balcıoğlu, depremin ilk anından bu yana Silivri'nin 35 mahallesinde detaylı tarama çalışmaları yapıldığını açıkladı. Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, can ve mal kaybı olmadığını ifade etti. Başkan Balcıoğlu, destekleri için Vali Gül'e teşekkürlerini iletti. Kaymakam Toğan, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti. Devletin tüm kurumları ile iş birliği içerisinde ekiplerin sahada olduğunu bildiren Toğan, evlerinde kalmaktan imtina eden vatandaşlar için camilerin, spor salonlarının, belediyeye ait alanların kullanıma açık olduğunu vurguladı. - İSTANBUL