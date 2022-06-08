Simavlı hacı adayları dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Simavlı hacı adayları dualarla uğurlandı

08.06.2022 09:19
Simavlı hacı adayları dualarla uğurlandı

Kütahya'nın Simav ilesinde ilk hac kafilesi Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerle kutsal topraklara uğurlandı.

Kütahya'nın Simav ilesinde ilk hac kafilesi Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerle kutsal topraklara uğurlandı.

Simav ilçesinden hacca gidecek olan ilk hac kafilesi için Nasuhağa Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Din görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerimler ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Hasan Serçe bir konuşma yapıp dua etti. Daha sonra hacı adayları hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA

Simavlı hacı adayları dualarla uğurlandı
Simavlı hacı adayları dualarla uğurlandı
Simavlı hacı adayları dualarla uğurlandı

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Simav, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Simavlı hacı adayları dualarla uğurlandı - Son Dakika

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