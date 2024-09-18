Simitçi Salim\'in Azmi

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Eskişehir'de yaşayan Salim Pekmez, emekli olmasına rağmen her gün binlerce adım atıp farklı mahallelerde simit satıyor. Pekmez'in Türk bayrağıyla süslediği ve arkasından gelen araçları görebilmek için ayna takıp yanından hiç ayırmadığı el arabası ise dikkat çekiyor.

Kent merkezinde 'Simitçi Salim' olarak bilinen 56 yaşındaki Salim Pekmez, yaklaşık 27 yıldır simitçilik yaparak geçimini sağlıyor. Aslında emekli olan ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyatlar geçiren Pekmez, hem eve ekmek parası götürmek, hem de sıkılmamak için işini bırakmıyor. Her gün binlerce adım atıp birçok mahallede simit satışı gerçekleştiren seyyar esnaf, bir hayli ağır olan el arabasını da hiç yanından ayırmıyor. Kaldırımların geniş olmadığı yerler hariç araçlarla aynı yoldan gitmek zorunda kalması nedeniyle arkasını görebilmek için el arabasına ayna da takan Simitçi Salim, akşamları eve giderken kalan simitleri ise israf olmaması için için Kur'an kurslarındaki öğrencilere götürüyor.

"Ameliyat geçirdikten sonra bu işe daha çok sarıldım"

Seyyar simitçilik yapan Salim Pekmez, "Beni 'Simitçi Salim' olarak bilirler. Simitleri taşıdığım arabamı hiç yanımdan ayırmam. Arkadan gelen arabaları göreyim diye ayna da taktım. Aynalar sayesinde sağımı solumu görüyorum, çok faydası oluyor. Hele o otobüslerin yanında giderken bana çarpmasınlar diye özellikle bakıyorum. Her gün yaz kış demeden bu arabayı taşıyorum. Bazen zorlanıyorum. Hele sıcağın altında çok güç oluyor. Her yere gitmiyorum ancak birçok mahallede dolaşıyorum. Akşam işim bittiğinde de kalan simitleri Kur'an kursundaki talebeler yesin diye götürürüm. İşlere sabah saat 07.30 gibi başlıyorum, akşam 19.00'a doğru bitiriyorum. Aslında emekliyim. Bu işi sıkılmamak için yapıyorum da denebilir. Bir de ben bir ameliyat geçirdim. Ameliyat geçirdikten sonra bu işe daha çok sarıldım. Bana 'yapma' dediler. Ben de 'niye yapmayayım' dedim ve devam ettim. Böyle de idare ediyorum işte" dedi. - ESKİŞEHİR