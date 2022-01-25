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Simitler Başkan Aydın'dan - Son Dakika

Simitler Başkan Aydın'dan

25.01.2022 18:09
Simitler Başkan Aydın'dan

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava şartlarına rağmen pazar tezgahlarını açan esnafa simit ve peynir ikram edildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava şartlarına rağmen pazar tezgahlarını açan esnafa simit ve peynir ikram edildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Kaymakam Rahmi Köse, ilçede bulunan pazarcı ve diğer esnaflara sabah erken saatlerinde simit ve peynir ikram ederek hayırlı işler dileklerinde bulundular. Davut Aydın, "Bu soğuk havada ekmek paralarını kazanmak için sabahın erken saatlerinde tezgahlarını kurup halkımıza hizmet eden pazarcı esnafımıza kaymakamımız ile birlikte hayırlı işler dileyip, simit-peynir ikramında bulunduk. Afiyet olsun" diye konuştu. - BURSA

Simitler Başkan Aydın'dan
Simitler Başkan Aydın'dan
Simitler Başkan Aydın'dan

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Davut Aydın, Rahmi Köse, Yenişehir, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Simitler Başkan Aydın'dan - Son Dakika


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