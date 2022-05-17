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Sınır hattında görevli UMKE ekibi Erzincan'a dönüş yaptı - Son Dakika
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Sınır hattında görevli UMKE ekibi Erzincan'a dönüş yaptı

17.05.2022 14:47
Sınır hattında görevli UMKE ekibi Erzincan'a dönüş yaptı

Hakkari bölgesinde yürütülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'nda görev almak üzere sınır hattına giden UMKE ekibi Erzincan'a dönüş yaptı.

Hakkari bölgesinde yürütülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'nda görev almak üzere sınır hattına giden UMKE ekibi Erzincan'a dönüş yaptı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakkari sınırları içerisinde yürütülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'nda acil sağlık hizmetleri sunmak üzere bölgeye 3 grup Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlendirildi. 1. grup UMKE ekipleri güvenli bir bölgede seyyar hastane kurarak ve 2. grup UMKE ekipleri ile birlikte 1 ay acil sağlık hizmeti sunup görevlerini icra ederek Erzincan'a dönüş yaptılar. 3. grup UMKE ekipleri ise sınır bölgesinde sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Erzincan'a dönüş yapan UMKE ekipleri ile bir görüşme gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, sağlık camiasının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her daim yanında olduğunu vurgulayarak, "Vatan sevgisini bize yaşayarak gösteren, görev verildiği an evini, ailesini geride bırakarak ekip ruhuyla en ön safta yerini alan UMKE ekibimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Camiamızın içinde gönüllü ve fedakar sağlıkçılarımızın olması bizleri gururlandırıyor. İnşallah bu ekip ruhu, vatan aşkı ve millet sevgisi ile daha nice güzel hizmetlerde birlikte oluruz. Hizmetlerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Sınır hattında görevli UMKE ekibi Erzincan'a dönüş yaptı
Sınır hattında görevli UMKE ekibi Erzincan'a dönüş yaptı
Sınır hattında görevli UMKE ekibi Erzincan'a dönüş yaptı
Sınır hattında görevli UMKE ekibi Erzincan'a dönüş yaptı

YORUMLAR
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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Pençe Operasyonları, Erzincan, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sınır hattında görevli UMKE ekibi Erzincan'a dönüş yaptı - Son Dakika


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