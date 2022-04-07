Sinop Alaeddin Keykubat Camii 800 yıldır İslam'a hizmet ediyor - Son Dakika
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Sinop Alaeddin Keykubat Camii 800 yıldır İslam'a hizmet ediyor

07.04.2022 03:01

Sinop Alaeddin Keykubat Camii 800 yıldır İslam'a hizmet ediyor Yaklaşık 800 yıllık mimari eser olan Sinop Alaeddin Keykubat Camii, Karadeniz'de Bölgesi'nin en eski yapılarından birisi olarak inanç turizmi açısından önemli kimliğe sahip.

Sinop Alaeddin Keykubat Camii 800 yıldır İslam'a hizmet ediyor

SİNOP - Yaklaşık 800 yıllık mimari eser olan Sinop Alaeddin Keykubat Camii, Karadeniz'de Bölgesi'nin en eski yapılarından birisi olarak inanç turizmi açısından önemli kimliğe sahip.

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1214 yılında Sinop'un fethinden sonra Pervane Muineddin tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Aleaddin Keykubat Camii, Pervane Külliyesi bünyesinde hamam ve medresenin arasında askerler için cami ve kışla olarak kullanıldığı biliniyor. 800 yaşından büyük olduğu düşünülen Alaeddin Keykubat Camii, Anadolu topraklarının barındırdığı zengin yapılarıyla inanç turizminde önemli bir kitleye sahip. Selçuklu'nun başkentliğini yapan Konya şehrinde benzerine rastlanan tarihi yapı, Karadeniz'de bölgesinin en eski yapılarından olduğu biliniyor. Sinop'a ziyarete gelen turistlerin kültür gezisi ve ibadetlerini yerine getirme noktasında sıklıkla ziyaret ettiği bu cami, 8 asırdır İslam kültürünü yansıtıyor. Karadeniz Bölgesi'nin en eski yapılarından olduğu bilinen Alaeddin Keykubat Camii, yansıttığı tüm görkemiyle hem ibadete hem de turizme katkı sağlıyor.

"Konya kadar Selçuklu, Efes kadar antik bir şehir"

Sinop Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Metin Süren, "Önemli bir şehirdeyiz, Konya kadar Selçuklu, Efes kadar antik bir şehirdeyiz. Tarih öncesi dönemden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı ve bu medeniyetlerin izlerini taşıdığı için. 1214 yılında Selçuklular tarafından fethedildikten sonra adeta Türk-İslam mührünün kazındığı eserlerle Sinop merkez ve tüm ilçelerde önemli Selçuklu eserlerine rastlıyoruz. Bu eserlerden en görkemlisi de Alaeddin Külliyesi. Bugün tüm ihtişamıyla tüm görkemiyle hala Türk-İslam medeniyetinin önemli bir eseri olarak Sinop şehrinde ibadete açık vaziyette. Selçuklu'nun başkentliğini yapan Konya'daki eserlerle yaşıt. Karadeniz'de örneğine belki rastlayamayacağımız ama Konya'daki Selçuklu eserleriyle yaşıt olan, benzer olan bir kültür varlığından bahsediyoruz" dedi.

Sinop Alaeddin Keykubat Camii 800 yıldır İslam'a hizmet ediyor
Sinop Alaeddin Keykubat Camii 800 yıldır İslam'a hizmet ediyor
Sinop Alaeddin Keykubat Camii 800 yıldır İslam'a hizmet ediyor

YORUMLAR
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Yıkılmak üzere olan istinat duvarı sahipsiz kalınca belediye müdahale etti Yıkılmak üzere olan istinat duvarı sahipsiz kalınca belediye müdahale etti 800 yıldır İslam'a hizmet eden Sinop Alaeddin Camii 800 yıldır İslam'a hizmet eden Sinop Alaeddin Camii

Alaeddin Keykubat, Karadeniz, İslam, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop Alaeddin Keykubat Camii 800 yıldır İslam'a hizmet ediyor - Son Dakika


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