Sinop Cezaevi ve Müzesi Ziyarete Açıldı

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi ziyarete açıldı

SİNOP - Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, restoran çalışmaları tamamlandıktan sonra, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılından bu yana yürütülen restore çalışmalarında sona gelindi. 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İstanbul'dan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesini gezmek için geldiğini belirten Murat Kalaycı, "İstanbul'dan Karadeniz turuyla geldik. Sinop'un önemli yerlerinden biri olan cezaevine geldik. Çok etkileyici. Daha önceki ceza sistemiyle karşılaştırıldığında çok ağır cezalar uygulanmış burada. İçerisi güzel, beğendik. Daha önce de Ankara'da Sincan cezaevine gitmiştik. Şimdi buradaki cezaevine de geldik. O zaman ki tarihi ve duyguları anlatan mekan yapılmış" diye konuştu.

Daha önce 3 kez Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesini gezen Okan Aydın; "Daha önce cezaevine 3 kez geldim. 4'üncü defa olarak da eşimle beraber gelmek istedim. Açıkçası, restorasyon yapıldığını bilmiyorduk ve yeni haliyle karşılaştık. Daha önceki kısımlar daha doğaldı evet ama restorasyon sağlandıktan sonra da, müze havasına erişilmiş. Müze havasına erişildikten sonra da bazı şeyler daha toplu olarak, daha açıklayıcı olarak, metinlerle ve kameralarla destekleyici günümüz şartlarına uygun şekilde restorasyon yapılmış." dedi.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesini gezdikten sonra çok etkilendiğini söyleyen Mine Akkurt; "Gerçekten çok etkileyici. O tarihi yaşamak, o zaman gitmek gerçekten çok güzel bir çalışma yapılmış. Hücreler, içerdeki canlandırmalar, tarihi eserler, o dönemde kullanılan eşyalar oldukça enteresan. Sanki o günlerde yaşıyormuş gibi bir hissiyat bırakıyor insanlarda." ifadelerine yer verdi.

Berat Duyan ise; "Eski haline göre çok gelişmiş. Muazzam olmuş diyebilirim. O dönemleri daha da, yaşatır hale gelmiş. Hücreleri gezdik, koğuşları gezdik. O dönemi gözümüzde canlandırdık. Muhteşem olmuş şimdiki hali" diye konuştu.