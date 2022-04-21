Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu - Son Dakika
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Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu

21.04.2022 17:44
Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu

Sinop Belediyesi, pandemi sonrası kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu bu yıl da yaşatmak için kortej hazırladı.

Sinop Belediyesi, pandemi sonrası kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu bu yıl da yaşatmak için kortej hazırladı.

Sinop Belediye Başkanlığı ve paydaşlar tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile saat 13.00'te Hükümet Meydanı'ndan başlayacak. Tüm çocuklar ve bayram coşkusunu hisseden büyükler şarkıya balkonlardan bayraklarıyla eşlik edecekler. Belediye başkanı Barış Ayhan, "Büyük bayramımızı hep birlikte kutlamaya, çocuk şenliğimize sizleri de bekliyoruz" diyerek kentteki tüm çocukları ve ailelerini korteje davet etti. - SİNOP

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu - Son Dakika
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