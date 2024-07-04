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Sinop'ta 6 ev yanarak kullanılamaz hale geldi

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesi Muratlı köyünde meydana gelen yangında 6 ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Boyabat ilçesi Muratlı köyü Büyükkaraisaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muratlı köyü Büyükkaraisaklı Mahallesi'nde bulunan bir ahşap evde elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan 5 eve daha sıçrayarak büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri, Orman İşletme arazözleri, AFAD, jandarma, sağlık ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 6 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken, yangın soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.