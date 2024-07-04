Sinop'ta Ahşap Ev Yangını: Altı Ev Yandı

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Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta ahşap bir evde başlayan yangının büyümesi sonucu altı ev yandı.

Yangın, Sinop'un Boyabat İlçesi Muratlı köyü Büyükkaraisaklı Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Büyükkaraisaklı Mahallesi'nde bulunan bir ahşap evde elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle çevrede bulunan 5 eve daha sıçrayarak büyüdü. Olay yerine İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Arazözleri, AFAD, Jandarma, Sağlık ve YEDAŞ ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 6 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.