Sinop'ta Fırtına Ağaç Devirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop'ta Fırtına Ağaç Devirdi

Geniş Video İzle

Sinop'un Ayancık ilçesinde fırtına nedeniyle devrilen ağaç yolu kapattı, ekipler müdahale etti.

24.11.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırtına ağaç devirdi, yol trafiğe kapandı

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan kar ve fırtına, kestane ağacının devrilmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Sinop'un Ayancık ilçesi Gökçebel köyünde meydana geldi. Köyde etkisini gösteren kar ve fırtına nedeniyle bir kestane ağacı yolun üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu yol bir süre ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri olay yerine ulaşarak devrilen ağacı kaldırarak yolu tekrar trafiğe açtı. Zorlu hava koşullarına rağmen yapılan müdahale, trafiğin tekrar güvenli bir şekilde işlemesini sağladı.

Sinop\'ta Fırtına Ağaç Devirdi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Ayancık, Fırtına, Fırtına, trafik, Yerel, Yaşam, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Fırtına Ağaç Devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:59 Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi
16:53 9 ilimizde eğitime kar engeli 9 ilimizde eğitime kar engeli
14:33 Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:07 Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 18:30:23. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Fırtına Ağaç Devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.