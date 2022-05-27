Sinop'ta gün batımı güzelliği - Son Dakika
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Sinop'ta gün batımı güzelliği

27.05.2022 00:59
Sinop'ta gün batımı güzelliği

Türkiye'nin en kuzey ucu Sinop'ta vatandaşlar, denizin üzerinden batan güneşin eşsiz manzarasını izlemek için Kumkapı Plajı'nı ziyaret ediyor.

Türkiye'nin en kuzey ucu Sinop'ta vatandaşlar, denizin üzerinden batan güneşin eşsiz manzarasını izlemek için Kumkapı Plajı'nı ziyaret ediyor.

Tarihi kale surlarının yıkıntılarının karşısında batan güneşi izlemek için Kumkapı Plajı'na gelenler, manzarayla çekimlerini yaparak paylaşıyor. Güneşin, denizin üzerinden batarken oluşturduğu eşsiz görüntü ise özellikle unutulmaz bir evlilik teklifi yapmak isteyenlerin bir numaralı tercihi oluyor. Deniz kenarında akşamüstü özel süslenmiş masa, etrafı süsleyen mum ve meşaleler, kırmızı halı ve güneşin batarken deniz üzerinde oluşturduğu kızıl renkle süslenmiş deniz mavisi çiftlere unutulmaz bir akşam yaşatıyor.

Kocaeli'nden Sinop'a gelen öğrenci Mert Özdemir, "Buranın sahili için geliyorum aslında, Kocaeli tarafında böyle sahil yok. Buranın denizi bambaşka zaten. Günbatımı burada çok güzel oluyor, kızıl oluyor hatta biz buraya güneşin doğuşunu da izlemeye geliyoruz kızıl ay zamanında ayrı bir havası oluyor. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum hatta toplu şekilde de buraya geliyoruz manzarayı izlemeye" dedi.

Sinoplu turizmci Adem Tahtacı ise, "Sinop çok şanslı bir ilimiz hem gün batımını hem gün doğumunu denizden seyrediyorsunuz. Dünyada nadir yerlerden birisi, ön limanda güneşin doğuşunu seyrediyoruz, arka tarafta İnceburun tarafında batışını. Muazzam, her zaman geliyorum ben buraya. Bu eşsiz manzara her yerde yok, mis gibi deniz kum kokuyor, iyot minerali alıyoruz aynı zamanda. Arka tarafta 4 bin yıllık tarihi kalemiz var. İnsan deşarj oluyor burada. Biz de tur olarak insanları getiriyoruz buraya, gelen memnun kalıyor, tekrar geliyorlar, 'gördüğümüz en güzel yer' diyorlar. Herkesi bekleriz Sinop'a" diye konuştu. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Evlilik, Türkiye, Kumkapı, Sinop, Yerel, Son Dakika

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