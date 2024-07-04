Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
SİNOP - Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, Boyabat-Durağan karayolu Bağlıca köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ali Demiroğluhakimiyetindeki 06 CPJ 801 plakalı otomobil, Bağlıca köyü mevkiinde karşı yönden gelen Mehmet Fatih Dalkılıçhakimiyetindeki ME FD 5757 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ile ME FD 5757 plakalı araçla bulunan Büşra Dalkılıçve İ.E.D.yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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