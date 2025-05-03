Sinop'ta Kamyon Kazası: 1 Yaralı

Kamyon duvara çarptı: 1 yaralı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında bir kamyon yoldan çıkıp karşı şeride geçerek duvara çarptı, sürücü yaralandı.

Kaza, Sinop'un Bostancılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.U. idaresindeki kamyon, Samsun'dan Sinop istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Kamyon, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yola sızan yakıt ve yağ nedeniyle temizlik çalışması yapıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.