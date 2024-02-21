Sinop'ta korkutan yangın - Son Dakika
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Sinop'ta korkutan yangın

Sinop\'ta korkutan yangın

Sinop'ta bir inşaat deposunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın saat 17.15 sıralarında meydana geldi ve dumanlar gökyüzünü kapladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine haber verildi. Sinop ve Gerze itfaiyeleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

21.02.2024 20:40  Güncelleme: 20:42
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Sinop'ta korkutan yangın

SİNOP - Sinop'ta bir inşaat deposunda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatın deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sinop ve Gerze itfaiyeleri, yangına müdahale etti.

Kaynak: İHA

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