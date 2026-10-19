Sinop'ta Muhtarlar Günü'nde Atatürk Anıtı'na dernek çelengi sunuldu - Son Dakika
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Sinop'ta Muhtarlar Günü'nde Atatürk Anıtı'na dernek çelengi sunuldu

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Sinop\'ta Muhtarlar Günü\'nde Atatürk Anıtı\'na dernek çelengi sunuldu
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Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Sinop Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Genç, dernek çelengini anıta sundu ve muhtarlığın 1829'da kurulan yapısıyla vatandaş ile devlet arasında güçlü bağ oluşturduğunu belirtti.

Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Sinop Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Genç tarafından dernek çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Sinop Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Genç, muhtarlık kurumunun tarih boyunca milletin en köklü ve önemli kurumlarından biri olduğunu belirtti. Muhtarlığın 1829 yılında kurulan teşkilat yapısıyla vatandaş ile devlet arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu ifade eden Genç, muhtarların demokrasinin temel unsurlarından biri olan yerel yönetimlerin ilk halkasını oluşturduğunu söyledi. Muhtarların vatandaşların taleplerini devlet kurumlarına, devletin hizmetlerini ise vatandaşlara ulaştırdığını kaydeden Genç, köy ve mahallelerde görev yapan muhtarların büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştığını dile getirdi. Genç, muhtarların vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya çalıştığını ve talepleri ilgili makamlara ileterek önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti. Muhtarlık kurumunun öneminin her geçen gün arttığını ifade eden Genç, devletin yerel yönetimlere verdiği destek ve muhtarlara yönelik düzenlemelerin vatandaşlara daha iyi hizmet sunulmasına katkı sağladığını kaydetti.

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin önemine de değinen Genç, Sinop Muhtarlar Derneği olarak muhtarların taleplerini iletmek ve sorunlarının çözümüne katkı sunmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

Düzenlenen programa Sinop Vali Yardımcısı Cevat Gün, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Karaduman, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Gündoğdu, Yeni Parti İl Başkanı Av. Aykut Cem Yalçınkaya ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: İHA
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