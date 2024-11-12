Sinop'ta Silajlık Mısır Hasadı Tamamlandı

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Sinop'ta silajlık mısır hasadı sona erdi

SİNOP - Sinop'ta alternatif yem bitkisi olarak ekilen silajlık mısırın hasadı sona erdi.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Akçaçam köyünde silajlık mısır eken çitçi İsmail Bostan, silajlık mısırın, diğer yem çeşitlerine göre daha besleyici ve daha ucuz olduğunu söyledi. Bostan, "14 dönüm arazi üzerinde silaj yapıyoruz. Hayvanların kışın besin ve süt değerini arttırmak için bunu yapıyoruz. Fazla kaba yeme yüklenmiyor. Bunu verdiğiniz zaman fazla yeme ihtiyaç yok. Ne kadar yeme ihtiyacı olsa bunu verdiğimiz zaman daha farklı oluyor. Sinop'ta ben bu işi yaklaşık 30 yıldır yapıyorum" dedi.