Sinop\'ta Sosyal Hizmet Denetimleri

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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri denetimlerle kuruluşları yakından inceliyor. Yapılan denetimlerle kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlarda eksiklikler daha hızlı tespit edilerek, hizmet kalitesi yakından takip ediliyor.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara hizmet veren kuruluşlara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Mevzuata aykırı ve usulsüzlük gibi durumların önüne geçmek için yapılan denetimlerde kurumlar tek tek incelendi. İl Müdürü Zeki Yıldırım önderliğinde ilgili meslek elemanlarının katılımlarıyla oluşturulan denetim ekipleri, Sinop Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ekipler, kurumun genel durumunu yerinde inceleyerek, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi ve niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulundu. Standartların yükseltilmesi gerektiğine dikkat çeken denetim ekibi, ayrıca Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve Sinop Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü'nü de ziyaret etti. Yapılan denetimler sırasında kurumların fiziki şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi incelendi. - SİNOP