Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı
SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, 16.20'de Sinop- Samsun yolu Karayolları Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E yönetimindeki 37 BE 819 plakalı kamyonet kavşakta M.H yönetimindeki 78 SH 432 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücü M.K ve yanında bulunan S.K yaralanarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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