Sinop'ta trafik kazasında 7 kişi yaralandı

MUSTAFA USTA
(SİNOP) - Sinop'un Boyabat-Durağan kara yolu Bağlıca köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Boyabat-Durağan kara yolu Bağlıca köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Demiroğlu'nun kullandığı 06 CPJ 801 plakalı otomobil, Bağlıca köyü mevkisinden karşı yönden gelen Mehmet Fatih Dalkılıç'ın kullandığı ME FD 5757 yabancı plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ile ME FD 5757 plakalı araçla bulunan Büşra Dalkılıç (37), H.Y.D. (12), R.H.D. (14), E.D. (15) ve İ.E.D. (17) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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