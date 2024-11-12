Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Sinop'ta şok uygulamada 21 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

12.11.2024 15:32
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

SİNOP - Sinop'ta yapılan şok uygulamada 21 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Merkez ilçede yapılan şok uygulamada 21 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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