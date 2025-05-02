Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sinop'ta zehir operasyonu

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30,25 gram bonzai ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde bir şahsa ait ev ve işyerine adli arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 30,25 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.