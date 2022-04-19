Sinop'taki kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümlerinin sebebi merak uyandırıyor - Son Dakika
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Sinop'taki kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümlerinin sebebi merak uyandırıyor

19.04.2022 16:46

Sinop'taki kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümlerinin sebebi merak uyandırıyor Karadeniz sahillerinde kıyılara vuran kara gerdanlı dalgıç kuş ölümleri görenleri korkuttu.

Sinop'taki kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümlerinin sebebi merak uyandırıyor

SİNOP - Karadeniz sahillerinde kıyılara vuran kara gerdanlı dalgıç kuş ölümleri görenleri korkuttu. Sahil boyu görülen yaklaşık 25 adet kara gerdanlı dalgıç kuş türlerinin ölüm sebepleri merak konusu oldu.

Sinop'ta deniz kenarına gezmeye giden Azmi Gül, ölü kara gerdanlı dalgıç kuşları ile karşılaştı. Suyun üzerinde ve etrafta ölmüş kuşlarının olduğunu gören Gül, böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını belirterek duruma oldukça üzüldüğünü belirtti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Azmi Gül, "Bu sabah yürüyüş yaparken sahilde kumsalın üzerinde ölü deniz kuşlarına rast geldim. Tahminen 20-25 tane vardı. Bunların ölüm sebeplerinin araştırılması lazım. Bunlar doğal dengeyi sağlayan kuşlar. Doğanın dengesinin bozulmaması gerekiyor. Ölümlerinin mutlaka bir sebebi vardır. Denizden yeterince yararlanıyoruz. Balığını yiyoruz. Kuşlar da denizden besleniyorlar. Çevreye belirli bir katkıları illa ki vardır. Ölüm sebeplerinin araştırılması lazım" dedi.

Sinop'taki kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümlerinin sebebi merak uyandırıyor
Sinop'taki kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümlerinin sebebi merak uyandırıyor
Sinop'taki kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümlerinin sebebi merak uyandırıyor
Sinop'taki kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümlerinin sebebi merak uyandırıyor

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Karadeniz, Sinop, Vefat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'taki kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümlerinin sebebi merak uyandırıyor - Son Dakika


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