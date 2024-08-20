Sinop'un Türkeli ilçesinde Güzelkent Limanı'na Sahil Güvenlik Destek Komutanlığı kurulacak - Son Dakika
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Güzelkent Limanı'na Sahil Güvenlik Destek Komutanlığı kurulacak

Sinop\'un Türkeli ilçesinde Güzelkent Limanı\'na Sahil Güvenlik Destek Komutanlığı kurulacak

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyündeki Güzelkent Limanı'na Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı'nın yapılması planlanıyor. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması ve kaçakçılık gibi olaylara daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

20.08.2024 12:50
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Sinop'un Türkeli ilçesi Güzelkent Limanı'na Sahil Güvenlik Destek Komutanlığı kurulacağı bildirildi.

Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Orta Karadeniz Grup Komutanı S.G. Binbaşı Barış Kaya, Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyündeki Güzelkent Limanı'na yapılması planlanan Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bu kapsamda, liman sahasının Sahil Güvenlik birimlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için yapılacak olan düzenlemeler hakkında bilgi alındı. Komutanlık binasının inşa edilmesiyle, bölgedeki güvenlik önlemleri artırılacak ve özellikle kaçakçılık, yasadışı balıkçılık gibi olaylara daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı'nın faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Bu komutanlık, Karadeniz Bölgesi'nde Sahil Güvenlik'in etkinliğini artıracak önemli bir yapı taşı olacak. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'un Türkeli ilçesinde Güzelkent Limanı'na Sahil Güvenlik Destek Komutanlığı kurulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'un Türkeli ilçesinde Güzelkent Limanı'na Sahil Güvenlik Destek Komutanlığı kurulacak - Son Dakika
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