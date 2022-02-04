Üye Girişi
Sinop'un yüksek kesimlerinde kar küreme devam ediyor - Son Dakika

Sinop'un yüksek kesimlerinde kar küreme devam ediyor

04.02.2022 19:53

Sinop'un yüksek kesimlerinde kar küreme devam ediyorSİNOP Sinop'ta yüksek kesimlerde geçtiğimiz haftalarda yağan kar için çalışmalar devam ediyor.

Sinop'un yüksek kesimlerinde kar küreme devam ediyor

SİNOP Sinop'ta yüksek kesimlerde geçtiğimiz haftalarda yağan kar için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, Dıranas Dağı'nda yol kenarında biriken karı yolun dışına taşıyor.

Sinop- Boyabat karayolu mevkiindeki bin 300'ün üzerinde rakımlı Dıranas Dağı'nda ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Geçen haftalarda yağan yoğun kar nedeniyle yol kenarında biriken kar, Karayolları 10. Bölge ekipleri tarafından iş makineleriyle yolun dışına aktarılıyor. Ekiplerden alınan bilgiye göre kar sebepli kapalı yol olmadığı, yalnızca yol kenarında biriken ve trafiğin seyrinde tehlike oluşturacak bölgelerin temizlik çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri, Sinop'ta yağmurun birkaç gün etkili olacağını bildirdi.

Sinop'un yüksek kesimlerinde kar küreme devam ediyor
Sinop'un yüksek kesimlerinde kar küreme devam ediyor
Sinop'un yüksek kesimlerinde kar küreme devam ediyor

YORUMLAR
500

Toros Dağları, Sinop, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'un yüksek kesimlerinde kar küreme devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:51 Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 248 kişi vefat etti, 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi
19:48 Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş
19:34 Boşanma aşamasındaki genç sinirlerine hakim olamadı! Yolun ortasında aracını ateşe verdi
19:25 David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor
18:58 Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Yıldız futbolcu imza için yola çıkıyor
18:52 Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın felaketi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
18:28 Son Dakika: Edirne'de Adalet Anıtı'na saldırdığı sebebiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 19:59:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'un yüksek kesimlerinde kar küreme devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement