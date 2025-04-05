Sinoplu Balıkçılar Sezonu Mutlu Kapatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinoplu Balıkçılar Sezonu Mutlu Kapatıyor

Sinop'ta balıkçılar, verimli bir sezon geçirerek 15 Nisan'da sona erecek av sezonunu mutlu kapatıyor.

05.04.2025 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinoplu balıkçılar sezonu mutlu kapatıyor

SİNOP - Türkiye'de 1 Eylül 2024 tarihinde av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek sezonu mutlu bir şekilde kapatmaya hazırlanıyor. Karadeniz'in önemli balıkçılık kentlerinden Sinop, verimli bir sezonun ardından sezonu tamamlamak üzere.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, bu yılki sezon hakkında değerlendirmelerde bulunarak, hem kıyı hem de endüstriyel balıkçılığın başarılı bir dönem geçirdiğini belirtti. Tuncer, "Avcılık sezonunun başlangıcından itibaren, hem kıyı hem de endüstriyel balıkçılar için verimli bir sezon oldu. Palamut, istavrit ve çinekop boldu, ancak hamsi miktarı biraz az oldu. Hamsi değerli olduğu için bu açığı kapatmayı başardık. Balıkçılarımız hamsiden de ekmek kazandılar. Kıyı balıkçılarımız ise mezgit, istavrit ve barbun avladılar. Bu yıl, kıyı balıkçılarımız için de sezon oldukça iyi geçti" dedi.

Tuncer, 15 Nisan'da sezonun sonlanacak olmasına rağmen kıyı balıkçılarının faaliyetlerinin devam edeceğini ancak 1 Nisan itibarıyla palamut yasağı ve 15 Nisan'dan itibaren de kalkan yasağının başlayacağını belirtti. Ayrıca, iklim değişikliklerine dikkat çeken Tuncer, "Bu yıl Karadeniz'de palamut ve çinekop bol miktarda bulunuyor. Balıkçılarımızın, sezonun sonuna kadar kazançlı bir dönem geçireceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sezonun sona ermesine kısa bir süre kala, balıkçılar, hem ekonomik hem de verimli bir yıl geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Ekonomi, Çevre, Yerel, Yaşam, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinoplu Balıkçılar Sezonu Mutlu Kapatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber
12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bir ilçe alarmda Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi
Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek Kar uyarısı yapıldı İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza
Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

20:39 Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
19:18 İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek Kar uyarısı yapıldı İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı
19:08 Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza
18:03 Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
17:08 İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
08:56 İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
08:45 Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
08:43 Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi
08:39 Bir ilçe alarmda Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
08:30 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
08:20 Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 22:36:56. #7.13#
SON DAKİKA: Sinoplu Balıkçılar Sezonu Mutlu Kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement