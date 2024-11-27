Şırdan Krizinde Kahraman Öğretmen - Son Dakika
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Şırdan Krizinde Kahraman Öğretmen

Şırdan Krizinde Kahraman Öğretmen

Adana'da şırdan yutarken boğulan kişiyi öğretmen Heimlich manevrası ile kurtardı.

27.11.2024 09:30
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Adana'da yediği şırdanın parçası nefes borusuna kaçan şahsı matematik öğretmeni Heimlich manevrası ile kurtardı.
Adana'da yaşayan Övünç Şan (29), iş çıkışında ailesiyle birlikte bir şırdancıya gitti. Burada şırdan yiyen Övünç Şan'ın nefes borusuna yediği yemeğin parçası kaçtı. Aynı restoranda yemek yiyen matematik öğretmeni Kadir Bardakçı (36), Şan'ın yardımına koştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önceden verilen ilk yardım eğitimlerinde "Heimlich manevrası"nı öğrenen Bardakçı, bu yöntemle Şan'ın nefes borusuna kaçan şırdan parçasının çıkmasını sağladı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
"Şırdan güzel görünüyordu, hızlı yedim, boğazıma takıldı"
Övünç Şan, "İşten çıktıktan sonra eşim ve çocuğumu evden alıp şırdan yemeye geldik. Şırdanlar o kadar güzel görünüyordu ki, ben de günün vermiş olduğu açıklıkla beraber birden hızlıca yemeye başladım. İlk aldığım lokmayı o kadar büyük ısırdım ki ilk başta öksürük oldu. Sonra lokmamı yutmaya çalıştıkça boğazıma takıldı" dedi.
"Benim kahramanım, can borcum var"
Kendisini kurtaran kişiye minnet duyduğunu belirten Şan, "Nefes alamadığımı anladım. Herkes bir telaş içerisinde, eşim ve buradaki insanlar bana yardım etmeye koşturdu. Burada az önce tanıştığım Kadir Bey, o benim kahramanım. Beni hayata döndürdü, kendisine can borcum var. Yapmış olduğu Heimlich manevrası ile boğazımda kalan lokmayı çıkardı. Nefes almaya başladım, kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kadir Bardakçı ise, "Yemek yerken bağırtıya çıktım. Olayın ne olduğunu anlamaya çalıştım, sonra arkadaşımızın yediği yemeğin nefes borusuna kaçtığını fark ettim. Daha önce de Milli Eğitimin düzenlemiş olduğu eğitimlerle Heimlich manevrasını öğrenmiştim. Aldığımız eğitimler haricinde hiç denememiştim, ilk defa başımıza geldi. O da çok şükür işe yaradı, arkadaşımız nefes almaya başladı" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Sağlık, Yerel, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırdan Krizinde Kahraman Öğretmen - Son Dakika

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