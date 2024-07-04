Şırnak'ta çocuklar kar sularından beslenen çayda serinliyor

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sıcak havaların etkisiyle çocuklar, kar sularından beslenen çayda yüzerek serinliyor.

Yaz sıcaklarının etkisini sürdürdüğü Beytüşşebap ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yılda çocuklar, Kato ve Faraşin yaylasından beslenen Habur Çayı'nda yüzmenin tadını çıkarıyor. Kar sularından beslenen dere yatağında yüzen çocuklar, yaz tatilin keyfini çıkarıyor. Güneşlenmek için dev kaya ve taşları tercih eden çocuklar, köprüden atlayarak serinlemenin tadını çıkarıyor.

Serinlemek için bölgeye gelen Mirac Adıyaman, arkadaşlarıyla birlikte günlerdir yüzdüklerini söyledi. Adıyaman, gelenlerin hepsinin yüzme bildiğini ifade etti.

Reber Adıyaman ise "Güzel vakit geçiriyoruz. Buz gibi suda yüzüyoruz. Çok eğleniyoruz. Kendimize güzel bir yer yaptık, buradan atlıyoruz" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK