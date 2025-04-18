Sırrı Süreyya Önder'in Tedavisi Devam Ediyor

Hastaneden yapılan açıklamada TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in genel durumunun aynı olduğu yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi.

Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. Hastaneden yapılan açıklamada ise, "Hastamız Sırrı Süreyya Önder'in Yoğun Bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL