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Sivas göç vermeye devam ediyor - Son Dakika

Sivas göç vermeye devam ediyor

04.02.2022 15:29
Sivas göç vermeye devam ediyor

TÜİK verilerine göre Sivas'ın nüfusu önceki yıla oranla 868 kişi azaldı.

TÜİK verilerine göre Sivas'ın nüfusu önceki yıla oranla 868 kişi azaldı.

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre illerdeki nüfus rakamlarını açıkladı. TÜİK Verilerine göre 2021 yılında Sivas'ın nüfusu 2020 yılına oranla 868 kişi azalarak 628 bin 927 oldu. 2018 yılında 641 bin 170 olan Sivas'ın nüfusu dört yılda 12 bin 243 kişi azalmış oldu. TÜİK verilerine göre Sivas'ta 6 bin 991 kişi ile en çok Tokat nüfusuna kayıtlı kişi yaşarken Sivas'ta diğer illerle kıyaslandığın en az nüfusa sahip il ise 86 kişi ile Hataylılar oldu. - SİVAS

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Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas göç vermeye devam ediyor - Son Dakika


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