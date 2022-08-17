Sivaslı vatandaş, bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı - Son Dakika
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Sivaslı vatandaş, bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı

17.08.2022 16:28

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Aydın Koçyiğit adlı vatandaş, ahırda yem yemeyen ve bunalıma giren buzağısını arabasının arka koltuğuna bindirerek tur attırdı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Aydın Koçyiğit, ahırda yem yemeyen ve bunalıma girdiğini düşündüğü buzağısını gezdirmek istedi. Kolları sıvayan Koçyiğit'in aklına buzağısını aracına bindirip tur attırmak geldi. Koçyiğit, aracının arka koltuğuna bindirdiği buzağıyla şehir turu attı.

Sivaslı vatandaş buzağısını arabaya bindirip tur attırdı! Nedeni olaydan daha ilginç

AKILLARA DANA FERHAT GELDİ

Sızır Şelalesi ve çat yaylarına giden Koçyiğit, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Bu durum akıllara 19 yıl önce araca bindirilen Dana Ferhat'ı akıllara getirdi.

Sivaslı vatandaş buzağısını arabaya bindirip tur attırdı! Nedeni olaydan daha ilginç

"MORALİ BOZUK AMA İDARE EDECEK"

Aydın Koçyiğit, gezdirip stres attığını söyleyerek, "Yem pahalandığından dolayı strese ve bunalıma girdi. Onları da gezdirmek zorunda kalıyoruz. Sızır Şelalesine götürdüm, çat yaylasına götürdüm. Gezdirdim stres attı biraz. Yine morali bozuk ama idare edecek. Benim canım bu. Bunlar bizim canımız ciğerimiz. Bundan başkasını sevmem" dedi.

Sivaslı vatandaş buzağısını arabaya bindirip tur attırdı! Nedeni olaydan daha ilginç
Dana Ferhat

DANA FERHAT OLAYI NEDİR?

Dana Ferhat olayı 19 yıl önce yine Sivas'ta yaşandı. Bir çiftlikte bekçi olarak Mehmet Toker isimli vatandaş, hastalanan danasını Tofaş marka Serçe model arabaya bindirip Tarım İl Müdürlüğü'ne götürüp muayene ettirmişti. Söz konusu olay dünya gündeminde de geniş yankı uyandırmıştı.

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Kaynak: İHA

Gemerek, Sızır, Aydın, Sivas, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivaslı vatandaş, bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivaslı vatandaş, bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı - Son Dakika
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