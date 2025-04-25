Sivas'ın Madımak Otu Pazarlarda - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sivas'ın Madımak Otu Pazarlarda

Geniş Video İzle

Baharın gelişiyle madımak otu tezgahlara geldi; Sivas mutfağının vazgeçilmezi yoğun ilgi görüyor.

25.04.2025 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın vazgeçilmez lezzeti madımak otu tezgahlarda yerini aldı

SİVAS - Sivas'ta baharın gelişiyle birlikte dağlardan toplanan madımak otu, pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Yöre halkı tarafından büyük ilgi gören madımak, hem ekonomik getirisi hem de lezzetiyle dikkat çekiyor.

Yıllardır Sivas mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan madımak otu, nisan ayından itibaren doğada kendiliğinden yetişmeye başlıyor. Genellikle soğuk havanın daha az etkili olduğu bölgelerde çıkan bu ot, köylüler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanarak kent merkezindeki pazarlarda satışa sunuluyor. Birçok derde deva olduğu düşünülen madımak, lif bakımından zengin olması sayesinde sindirimi kolaylaştırırken, antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemine de katkı sağladığı biliniyor. Kilogram fiyatı ortalama 100 ila 150 lira arasında değişen madımak otu, hem üreticiye kazanç sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan yöresel tatların yaşatılmasına katkı sunuyor.

"Madımak, şehir dışından da yoğun talep alıyor"

Sivas halkının madımak sezonunu sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Pazarcı esnafı Ethem Yıldız, "Madımak otu Sivas'ta ve çevre köylerinde yetişir. Soğuk havanın çok etkili olmayan alanlarında yetişir. Sivas insanı madımak otu aşığıdır. Fazla tüketilmesi halinde şekeri yükseltiyor. Madımak otundan yemek yaparken kemikli et kullanılması ekstra lezzet katacaktır. Madımak otu çorba, haşlama ve kavurma şeklinde de tüketilebiliyor. İnsanların madımak otunu tüketirken favori yeme şekilleri oluyor. Sivaslılar genellikle çorba halini tercih ediyor. Madımak, şehir dışından da yoğun talep alıyor" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Kültür, Tarım, Yerel, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ın Madımak Otu Pazarlarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp cesedini gölet kenarına bırakan cani koca: Bıçak kırılınca tornavidayı aldım Eşini öldürüp cesedini gölet kenarına bırakan cani koca: Bıçak kırılınca tornavidayı aldım
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Depreme çekim sırasında yakalandı İşte Armağan Çağlayan’ın korku dolu anları Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları
Anzaklar, “Şafak Ayini“ ile atalarını andı Anzaklar, "Şafak Ayini" ile atalarını andı
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör’e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Tayland’da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti Tayland'da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Ahmet Ercan’dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk’tan aşk iddialarına ilk yanıt Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk'tan aşk iddialarına ilk yanıt
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz

22:33
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
21:58
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
21:52
Küme düşen ikinci takım belli oldu Beşiktaş, Hatayspor’u 5-1 yendi
Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yendi
21:19
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
20:35
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
09:37
Devlet yüzlerce personel alacak Başvuru için bugün son gün
Devlet yüzlerce personel alacak! Başvuru için bugün son gün
09:26
Prof. Dr. Sözbilir’den Kütahya’daki 4.5’lik depremle ilgili açıklama
Prof. Dr. Sözbilir'den Kütahya'daki 4.5'lik depremle ilgili açıklama
09:15
Vlahovic Fenerbahçe’den dünyaları istiyor
Vlahovic Fenerbahçe'den dünyaları istiyor
09:14
Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
09:09
150 tondan fazla altın bulundu
150 tondan fazla altın bulundu
08:55
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
08:52
İstanbul’da bir artçı sarsıntı daha
İstanbul'da bir artçı sarsıntı daha
08:50
Rusya, Kiev’i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu
Rusya, Kiev'i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu
08:50
Altında sert düşüş başladı
Altında sert düşüş başladı
08:40
MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 22:43:54. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ın Madımak Otu Pazarlarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.