Sivas'ın "Z Yokuşu" sürücülerin hayatını kabusa çevirdi! - Son Dakika
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Sivas'ın "Z Yokuşu" sürücülerin hayatını kabusa çevirdi!

13.06.2022 11:28

Sivas'ın Gazi köyüne çıkan ve şeklinden dolayı "Z yokuşu" olarak adlandırılan yol, sebep olduğu kazalar ile sürücülerin korkulu rüyası oldu. Uzun ve ağır tonajları araçların giremediği yol köy halkını da tedirgin ediyor. Köy sakinlerinden Rahmi Demir, "Buraya yük getirmek isteyen vatandaşlar sıkıntı yaşıyorlar. Bir kez buraya yük taşımak için gelen diğer gelmesinde 2 katı para istiyor." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta Merkez ilçeye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Gazi köyünün girişinde bulunan dik viraj köylüyü canından bezdirdi. İsmini şeklinden alan "Z yokuşu" yaşanan kazalar ve diğer problemler nedeniyle sürücülerin kabusu oldu.

GÜZERGAHIN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORLAR

Yük taşımacılığı yapan kamyonlar ve uzun araçlar bu yola girmiyor. Giren araçlar ise virajda kalıyor. Keskin ve dik virajlar kış aylarında ise kullanılmaz hale geliyor. Bir kez virajları kullananlar bir daha bu yola girmek istemiyor. Köy sakinleri özellikle uzun araçlar virajları aşamadığı için taşımacılıkta sıkıntı yaşadıklarını belirtip, yolun güzergahının değiştirilip virajlardan kurtulmak istiyor.

Sivas'ta 'Z Yokuşu' sürücülerin kabusu oldu

"DİĞER YOLU KULLANANLAR FAZLADAN 80 KM YOL YAPIYOR"

Köy sakinlerinden Rahmi Demir, ağır tonajlı ve uzun araçların yola giremediğini belirterek, "Bu yolun ismi 'Z Yokuşu'. Burası dik ve virajlı bir yol olduğu için ağır tonajlı arabalar kesinlikle gelmiyor. Bir kez Gazi Köyüne yük getiren kamyon şoförleri bu yokuştan dolayı bir daha gelmiyor. Biz bu yolların tekrar yapılmasını istiyoruz. Buraya yük getirmek isteyen vatandaşlar sıkıntı yaşıyorlar. Bir kez buraya yük taşımak için gelen diğer gelmesinde 2 katı para istiyor. Diğer bağlantı yolunu kullanmak isteyenlerde fazladan 80 km yol yapıyor. Vatandaşlar bu durumdan çok mağdur oluyor. Bizler bu yolların yapılmasını istiyoruz" dedi.

Sivas'ta 'Z Yokuşu' sürücülerin kabusu oldu

"ÖLÜM YOKUŞU OLABİLİR"

Kış mevsimlerinde yaşadığı zorlukları anlatan Üzeyir Coşkun, "Çok dik ve virajlı olduğu için buraya 'Z Yokuşu' deniyor. Kış mevsimlerinde burada çok zor anlar yaşıyoruz. Buraya biraz kar yağdığı zaman hiçbir arabanın çıkma ihtimali yok. Yetkililerden biran önce buranın düzeltilmesini istiyoruz. 'Z Yokuşu' ölüm yokuşu olabilir" dedi.

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Kaynak: İHA

Rahmi Demir, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ın 'Z Yokuşu' sürücülerin hayatını kabusa çevirdi! - Son Dakika

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