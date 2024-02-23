Sivas'ta 2023 yılında 887 çift boşandı - Son Dakika
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Sivas'ta 2023 yılında 887 çift boşandı

Sivas\'ta 2023 yılında 887 çift boşandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Sivas'ta son 5 yılda evlenen çift sayısı 19 bin 659 olarak açıklandı. 2023 yılında ise 887 çift boşandı. Sivas'ta boşanma vakalarının en fazla olduğu yıl ise 2019 oldu.

23.02.2024 09:53
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Sivas'ta 2023 yılında 887 çift boşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta son 5 yılda evlenen çift sayısı 19 bin 659 olarak açıklandı. 2019'da 4 bin 36 çiftin evlendiği Sivas'ta 2020'de 3 bin 503, 2021'de 4 bin 48, 2022'de 3 bin 966, 2023'te ise 4 bin 106 çift dünya evine girdi. Sivas'ta 2023 yılında erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 27,8 iken kadınlarda 25,4 olarak açıklandı.

33 evlilik 1 yıl dahi sürmedi

Sivas'ta son 5 yılda boşanan çiftlerin sayısı 4 bin 687 olarak açıklandı. Kentte boşanma vakalarının 871'i 2019 yılında, 795'i 2020 yılında, bin 84'ü 2021 yılında, bin 50'si 2022 yılında, 887'si 2023 yılında meydana geldi.

2023 yılında 887 çiftin boşandığı Sivas'ta 33 evlilik 1 yıldan daha az sürerken 87 evlilik 1 yıl, 56 evlilik 2 yıl, 49 evlilik 3 yıl, 35 evlilik 4 yıl, 55 evlilik 5 yıl, 181 evlilik 6 ila 10 yıl arası, 152 evlilik ise 11 ila 15 yıl arası sürdü. 238 çift de 16 yıldan fazla süren evliliklerini sonlandırırdı. Evlilik süresi bilinmeyen evlilik sayısı ise 1 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivas'ta 2023 yılında 887 çift boşandı - Son Dakika
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