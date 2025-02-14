Sivas'ta Anneler Günü'nde Traktör Hediyesi - Son Dakika
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Sivas'ta Anneler Günü'nde Traktör Hediyesi

Sivas\'ta Anneler Günü\'nde Traktör Hediyesi

Bir genç, Sevgililer Günü'nde annesine traktör hediye ederek sevgisini gösterdi.

14.02.2025 12:42
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Sivaslı bir genç, tarım ve hayvancılıkla ilgilenen annesine Dünya Sevgililer Günü dolayısıyla, 'Anne gibi yar olmaz' diyerek traktör hediye etti.

Sivas, ilginç bir Sevgililer Günü etkinliğine sahne oldu. Sivaslı bir genç, 'Anne gibi yar olmaz' diyerek annesine olan sevgisini ilginç bir hediyeyle dile getirdi. Musa Şimşek isimli genç annesine, tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Sivas'ta en önemli tarım araçlarından birisi olan traktör hediye etmeye karar verdi. Şimşek, satın aldığı son model traktörü balon ve kurdelelerle süsleyerek annesi Gül Şimşek'e örnek bir Sevgililer Günü sürprizi yaptı.

Şimşek, Sivas'ın Kangal ilçesinde tarım yaptıklarını belirtip Sevgililer Günü'nde annesine, hem çok işine yarayarak hem de ülke ekonomisine katkı sunacak bir traktör hediye etmek istediğini belirtti. Anne Gül Şimşek ise aldığı hediye karşısında duyduğu mutluluğu dile getirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Anneler Günü'nde Traktör Hediyesi - Son Dakika

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