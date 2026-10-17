Sivas'ta düzenlenen Aile Seminerleri'nin ilk konuğu Doç. Dr. Nurgül Ergül oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sivas'ta düzenlenen Aile Seminerleri'nin ilk konuğu Doç. Dr. Nurgül Ergül oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas\'ta düzenlenen Aile Seminerleri\'nin ilk konuğu Doç. Dr. Nurgül Ergül oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle başlatılan Aile Seminerleri programının ilk semineri düzenlendi. Doç. Dr. Nurgül Ergül ise sunumunda eşitlik, adalet algısı ve aile içi sorumlulukları ele aldı.

Sivas'ta aile yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla başlatılan Aile Seminerleri programının ilk buluşmasında eşitlik, adalet algısı ve aile içi sorumluluklar ele alındı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan Aile Seminerleri programı başladı. Programın ilk semineri Sivas Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İlk seminerin konuğu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurgül Ergül oldu. Ergül, 'Objektif Eşitsizlik ve Deneyimlenen Haksızlık' başlıklı sunumunda aile ve toplum yaşamında eşitlik, adalet algısı ve bireyler arası ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Programa Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Eyüp Durna, Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebahattin Eker, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Seminerde objektif eşitsizlik ile bireylerin yaşadıkları olaylar karşısında hissettikleri haksızlık duygusu, aile ve sosyal yaşam çerçevesinde ele alındı. Ergül, bilinçli aile yapısının oluşturulmasında bireylerin üstlendiği roller ile aile üyelerinin ortak sorumluluklarına ilişkin bilgiler verdi.

Aile içi ilişkilerde karşılıklı anlayış, adalet duygusu ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekilen programda, konuyla ilgili görsel örneklerden de yararlanıldı. Seminer, katılımcıların da dahil olduğu karşılıklı etkileşim ortamında gerçekleştirildi.

Aile yapısının güçlendirilmesi, bireylerin bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla başlatılan programın, farklı konu başlıkları ve akademisyenlerin katılımıyla devam etmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüHalk Eğitimi MerkeziEğitimYerelSivasYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor
Bunlar nasıl rakamlar ’Daha 17’ oyuncularının haftalık kazançları olay oldu Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
15:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
15:33
Fenerbahçe’de Marco Asensio şoku Alanyaspor maçında da yok
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
15:01
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 16:14:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Sivas'ta düzenlenen Aile Seminerleri'nin ilk konuğu Doç. Dr. Nurgül Ergül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei