Sivas\'ta düzenlenen Aile Seminerleri\'nin ilk konuğu Doç. Dr. Nurgül Ergül oldu

Sivas'ta aile yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla başlatılan Aile Seminerleri programının ilk buluşmasında eşitlik, adalet algısı ve aile içi sorumluluklar ele alındı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan Aile Seminerleri programı başladı. Programın ilk semineri Sivas Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İlk seminerin konuğu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurgül Ergül oldu. Ergül, 'Objektif Eşitsizlik ve Deneyimlenen Haksızlık' başlıklı sunumunda aile ve toplum yaşamında eşitlik, adalet algısı ve bireyler arası ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Programa Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Eyüp Durna, Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebahattin Eker, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Seminerde objektif eşitsizlik ile bireylerin yaşadıkları olaylar karşısında hissettikleri haksızlık duygusu, aile ve sosyal yaşam çerçevesinde ele alındı. Ergül, bilinçli aile yapısının oluşturulmasında bireylerin üstlendiği roller ile aile üyelerinin ortak sorumluluklarına ilişkin bilgiler verdi.

Aile içi ilişkilerde karşılıklı anlayış, adalet duygusu ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekilen programda, konuyla ilgili görsel örneklerden de yararlanıldı. Seminer, katılımcıların da dahil olduğu karşılıklı etkileşim ortamında gerçekleştirildi.

Aile yapısının güçlendirilmesi, bireylerin bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla başlatılan programın, farklı konu başlıkları ve akademisyenlerin katılımıyla devam etmesi hedefleniyor.